Fenerbahçe'den flaş Tisserand kararı! Sezon sonunda...

Fenerbahçe transfer haberi | Gelecek sezon için kadro planlamasına başlayan sarı-lacivertlilerde flaş bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe, tecrübeli savunma oyuncusu Marcel Tisserand hakkında kararını verdi. İşte o gelişmenin detayları... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 17.03.2022- 10:47