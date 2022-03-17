Süper Lig'deki şampiyonluk hasretine bu sezon da son veremeyen Fenerbahçe'de gelecek sezonun kadro planlaması şimdiden başladı.
Fenerbahçe'den flaş Tisserand kararı! Sezon sonunda...
Fenerbahçe transfer haberi | Gelecek sezon için kadro planlamasına başlayan sarı-lacivertlilerde flaş bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe, tecrübeli savunma oyuncusu Marcel Tisserand hakkında kararını verdi. İşte o gelişmenin detayları... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 17.03.2022- 10:47
İç transferde hareketli günler geçiren sarı-lacivertliler, genç futbolcuları Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler, Muhammed Gümüşkaya, Osman Ertuğrul Çetin, Melih Bostan ve İsaak Vural'la nikah tazeledi.
Kanarya'da takımda kalan oyuncular kadar ayrılacak isimler de netleşmeye başladı. Bu doğrultuda Fenerbahçe'nin Marcel Tisserand'la yolları ayıracağı bildirildi.