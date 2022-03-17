Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki genç starı Arda Güler, İspanyol devi Barcelona'nın radarına girdi. İspanyol basınında yer alan habere göre Barcelona, Arda'yı yakın takibe aldı. Sport.es'te konu ile ilgili yer alan haber şu şekilde oldu;
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Arda Güler Barcelona'nın radarında!
Fenerbahçe transfer haberi | Sarı-lacivertlilerin genç yeteneği Arda Güler'e İspanyol devinden yakın takip... İspanya basınına yansıyan haberde 17 yaşındaki futbolcu, Barcelona'nın radarına girdi. İşte o transfer gelişmesinin detayları... (FB spor haberi)
"Türk futbolu son yıllarda büyük yetenekleri çıkartıyor ve dünya futboluna bu yeteneklerin tanıtımını yapmaya başladı. Barcelona, bunun farkında ve ilk iş olarak Emre Demir ile sözleşme imzaladı."
Emre Demir'in ardınan Barcelona'nın dikkatini çeken bir genç yetenek daha oldu. 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Arda Güler, Fenerbahçe'de harika performans sergiliyor.