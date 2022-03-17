Fenerbahçe'de Kim Min Jae'ye sıkı takip! Sezon sonunda...

Fenerbahçe transfer haberi | Sarı-lacivertli takımda gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına giren Kim Min Jae'de flaş gelişme... Güney Koreli savunmacı için Avrupa ekibinin ısrarının sürdüğü ve sezon sonunda Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı teklifle çalacağı ifade edildi. İşte o transfer gelişmesinin detayları... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 17.03.2022- 10:13