Fenerbahçe'nin sezon başında Çin Ligi'nden transfer ettiği Kim Min-Jae, sergilediği performansla kısa sürede Avrupa ekiplerinin dikkatini çekmeyi başardı.
Fenerbahçe'de Kim Min Jae'ye sıkı takip! Sezon sonunda...
Fenerbahçe transfer haberi | Sarı-lacivertli takımda gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına giren Kim Min Jae'de flaş gelişme... Güney Koreli savunmacı için Avrupa ekibinin ısrarının sürdüğü ve sezon sonunda Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı teklifle çalacağı ifade edildi. İşte o transfer gelişmesinin detayları... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 17.03.2022- 10:13
Güney Koreli stoperle en ciddi şekilde ilgilenen kulüp ise İtalyan devi Napoli...
Uzun süredir Kim'e ilgisi olduğu yazılan Serie A ekibinin, Güney Koreli stoperin transferi için harekete geçme kararı aldığı öğrenildi.