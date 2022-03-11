FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'den açıklama geldi! Enner Valencia ve Ferdi Kadıoğlu...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'den açıklama geldi! Enner Valencia ve Ferdi Kadıoğlu...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Ülker Stadı'nda Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek Fenerbahçe, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-lacivertliler, sakatlıkları bulunan Enner Valencia ve Ferdi Kadıoğlu'nun son durumuyla ilgili bilgi verdi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 11.03.2022- 06:40