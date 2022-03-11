Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 13 Mart Pazar günü Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'den açıklama geldi! Enner Valencia ve Ferdi Kadıoğlu...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Ülker Stadı'nda Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek Fenerbahçe, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-lacivertliler, sakatlıkları bulunan Enner Valencia ve Ferdi Kadıoğlu'nun son durumuyla ilgili bilgi verdi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 11.03.2022- 06:40
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı.
Top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idmanda hücum varyasyonları üzerinde duruldu. Antrenman, dar alanda çift kale maçla tamamlandı.