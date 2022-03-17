HOCA AÇIKLAMASI

Başkan Ali Koç teknik direktör gündemi hakkında da konuştu. Koç, "İsmail Kartal hiç para pul konuşmadan, sıkıntılı bir dönemde takımı aldı. İsmail Hoca'nın '2. adam olmak istemiyorum' diye bir sözünü hatırlamıyorum. İsmail Hoca daha bize çok hizmet edecek. İnşallah devam edebilir. 6 ay sonra çok büyük ihtimalle yabancı bir hocayla çalışacağız. Bunu herkes yapmaz. Ben insan olarak İsmail Hoca'yı çok eski tanırım. Şartlar istediğimiz şekilde gelişirse daha uzun süre bir arada olacağız İsmail Hoca'yla" ifadelerini kullandı.