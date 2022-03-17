Fenerbahçe'de genç oyuncular Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler, Muhammed Gümüşkaya, Melih Bostan, Osman Ertuğrul Çetin ve İsak Vural ile yeni sözleşme imzalandı.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'da 6 genç futbolcu ile yeni sözleşme imzalandı!
Fenerbahçe'de toplu imza töreni düzenlendi. Sarı lacivertli ekipte 6 genç futbolcuyla yeni sözleşme imzalandı. Törende Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler, Muhammed Gümüşkaya, Melih Bostan, Osman Ertuğrul Çetin ve İsak Vural da konuştu. Öte yandan Ali Koç, teknik direktör sorusunu da yanıtladı. İşte ayrıntılar...
FERDİ KADIOĞLU: BURADA KUPALAR KAZANMAK İSTİYORUM
Ferdi, Fenerbahçe'de kupalar kazanmak istediğini belirtti, ''Ben buraya 4 yıl önce küçük bir çocuk olarak geldim. Şimdi kas olarak 9 kg daha fazla aldım, sakalım çıktı. Kendimi her geçen gün kanıtlıyorum. Bu sezonki performansım açısından çok mutluyum. Burada kupalar kazanmak istiyorum. Son olarak iyi ki Fenerbahçe!'' diye konuştu.
MUHAMMED GÜMÜŞKAYA: BURASI BENİM EVİM
Fenerbahçe ile kalbinde bir ömürlük sözleşme imzaladığını dile getiren, Muhammed Gümüşkaya, ''Çok mutluyum. Sizler hoş geldiniz. Ben, burada ev sahibiyim. Burası benim evim, yuvam. Ben bu kapıdan 11 yaşındayken girdim. Ben Fenerbahçe ile kalbimde bir ömürlük sözleşme imzaladım. Bundan dolayı çok mutluyum, onurluyum.'' dedi.