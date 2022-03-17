Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan flaş Berke Özer açıklaması!

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, genç kalecileri Berke Özer ile önümüzdeki sezon devam etmeyeceklerini açıkladı. Ali Koç, bir gazetecinin Berke Özer'in geleceğine ilişkin sorusuna, "İki tarafın da hayrı için önümüzdeki sezondan itibaren beraber olmamaya karar verdik." yanıtını verdi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 17.03.2022- 19:15