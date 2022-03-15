Fenerbahçe Süper Lig'de bu sezon beklentilerin altında kalsa da hala Şampiyonlar Ligi iddiasını sürdürüyor. Sezonu Trabzonspor'un gerisinde 2. sırada tamamlamak isteyen sarı lacivertliler, İsmail Kartal ile kendini buldu. Fenerbahçe son 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik alan Kanarya, bu sezon ilk kez 5 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı.

Süper Lig'de sarı-lacivertliler sezonun sonuna yaklaşırken gaza bastı. İsmail Kartal yönetiminde başarılı bir performans sergileyen Fenerbahçe son 5 mücadelesinden 4 galibiyet çıkardı. Bu periyotta Giresunspor, Hatayspor, Kasımpaşa ve Alanyaspor'u mağlup etmeyi başardı. Sadece 80 dakikasını 10 kişi oynadığı Trabzonspor maçını kazanamadı. Bu maçın da büyük bölümünü eksik oynamasına rağmen müthiş bir mücadele örneği sergileyerek takdir topladı. Kanarya bu süreçte rakip filelere 12 gol gönderdi. Kalesinde 5 gol gördü.

HEDEF ŞAMPİYONLAR LİGİ

Fotomaç'ın haberine göre; Fenerbahçe yakaladığı bu formu sezonun kalan bölümünde de sürdürmeyi hedefliyor. İsmail Kartal ve öğrencileri 2. basamaktaki Konyaspor'u geçerek Şampiyonlar Ligi vizesi almak istiyor. İsmail Kartal da öğrencilerini başarılı performansları sebebiyle tebrik ederken motivasyonlarını yüksek tutmalarını istedi. Deneyimli çalıştırıcı "Bu sezon camiamızı çok üzdük. Son haftalarda ise gerçek kimliğimizi bulduk. Bu şekilde devam ederek taraftarımıza en azından Şampiyonlar Ligi bileti hediye edebiliriz" diye konuştu.

DIEGO ROSSI RESİTAL SUNDU

Uruguaylı futbolcu belki de Fenerbahçe'ye geldiğinden beri en iyi oyununu Alanyaspor'a karşı sergiledi. Başarılı hücum oyuncusu 5 golün 4'ünde pay sahibi oldu. İlk golü attı. 2. golden önce şutu direkten döndü, devamında penaltı oldu. 3. golün asistini yaptı. 4. golden önce topu direkten geri geldi, Pelkas tamamladı. Sadece 5. golde katkısı yoktu. Çünkü o sırada oyundan çıkmıştı.

DIŞARIDA COŞTU

Kanarya ligde performansını yükseltirken deplasman sorununu da aştı. Sarı-lacivertliler 4 galibiyetin 3'ünü dış sahada elde ettiler. Sırasıyla Giresunspor ve Kasımpaşa'dan sonra Alanyaspor'u da mağlup etmeyi bildiler. Kalan 9 haftada 5 maçı içeride, 4'ü deplasmanda.