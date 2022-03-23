Sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Serdar Aziz ile bir süredir masada olan Sarı-Lacivertli yönetimin, tecrübeli stoper ile anlaşmaya yakın olduğu ancak Fenerbahçe'nin kontrata ekletmek istediği opsiyon maddesi sebebiyle imzaların geciktiği öğrenildi.