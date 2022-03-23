Kısa bir süre önce takımdaki 6 genç oyuncu ile yeni sözleşme imzalayan Fenerbahçe, iç transferde hız kesmiyor.
Fenerbahçe'de Serdar Aziz sorunu! Sözleşmesinde...
Fenerbahçe'de geleceği belirsiz olan Serdar Aziz konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerde uzun süren görüşmelerin ardından o madde sıkıntı çıkardı. (FB spor haberleri)
Sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Serdar Aziz ile bir süredir masada olan Sarı-Lacivertli yönetimin, tecrübeli stoper ile anlaşmaya yakın olduğu ancak Fenerbahçe'nin kontrata ekletmek istediği opsiyon maddesi sebebiyle imzaların geciktiği öğrenildi.
Süper Lig'de son haftalarda İsmail Kartal yönetiminde iyi bir çıkış yakalayan ve ikinci sıradaki Konyaspor ile puan farkını 2'ye indiren Fenerbahçe, bir yandan da transfer çalışmalarını hızla sürdürüyor.