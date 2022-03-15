Arda Güler için Güney Koreli gazeteciden Kim Min Jae'ye flaş itiraf!

Arda Güler için Güney Koreli gazeteciden Kim Min Jae'ye flaş itiraf!

Fenerbahçe'nin son dönemlerinde öne çıkan ismi olan Arda Güler için, Güney Koreli gazeteci Jason Lee'den flaş bir hamle geldi. Vatandaşı Kim Min Jae'yi izlemeye gelen Lee, Arda Güler için vatandaşıyla ilginç bir diyaloğa girdi.

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 15.03.2022- 16:56