Fenerbahçe'de sezonun parlayan yıldızı Arda Güler, dış basının da ilgi odağı olmuş durumda.
Arda Güler için Güney Koreli gazeteciden Kim Min Jae'ye flaş itiraf!
Fenerbahçe'nin son dönemlerinde öne çıkan ismi olan Arda Güler için, Güney Koreli gazeteci Jason Lee'den flaş bir hamle geldi. Vatandaşı Kim Min Jae'yi izlemeye gelen Lee, Arda Güler için vatandaşıyla ilginç bir diyaloğa girdi.
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 15.03.2022- 16:56
Son olarak Alanyaspor karşısında oyuna girip 1 gol, 1 asistle galibiyette başrol oynayan genç oyuncu, herkesi kendine hayran bıraktı.
Arda'nın performansı Güney Koreli gazeteci Jason Lee'nin de dikkatini çekti. Kim Min-Jae'nin vatandaşı olan Lee, Arda Güler'i izleme şansı yakaladığı için Güney Koreli futbolcuya teşekkür etti.