Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ülke futbolundaki tüm dengeleri de alt üst etti. Başta Shakhtar ve Dinamo Kiev olmak üzere birçok takımda yer alan yabancı futbolcular sözleşmelerini feshetmek için harekete geçti.
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Pedrinho bombası! Sözleşmesi...
Brezilyalı yıldız oyuncu Pedrinho'nun Shakhtar ile sözleşmesini feshetmek için harekete geçmesi sonrası Fenerbahçe'den flaş bir hamle geldi. Sarı-lacivertliler, Pednriho'nun menajeri Giuliano Bertolucci ile iletişime geçti. Yönetimin elini çabuk tutarak transfer teklifinde bulunacağı öne sürüldü. İşte çarpıcı gelişmenin detayları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ülke futbolundaki tüm dengeleri de alt üst etti. Başta Shakhtar ve Dinamo Kiev olmak üzere birçok takımda yer alan yabancı futbolcular sözleşmelerini feshetmek için harekete geçti.
GERİ DÖNMEK İSTEMİYOR
Fenerbahçe, Shakhtar'dan ayrılmak için düğmeye basan Pedro Victor Delmino yani bilinen adıyla Pedrinho için atağa kalktı. Takvim'in haberine göre; Sarı-Lacivertliler'in 23 yaşındaki kanat oyuncusunun menajeri Giuliano Bertolucci ile temasa geçtiği öğrenildi.
18 MİLYON EURO ÖDENDİ
Shakhtar'ın sezon başında 18 milyon Euro ödeyerek Benfica'dan transfer ettiği Pedrinho'nun kulüp yetkilileri ile görüştüğü ve ayrılık talebini ilettiği belirlendi.