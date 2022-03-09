Yeni sezon için teknik direktör arayışlarını çok yoğun bir şekilde sürdüren Fenerbahçe artık kader virajına girdi... Başkan Ali Koç ve beraberindeki iki yöneticinin dün Joachim Löw ile bir kez daha görüşmek için Almanya'ya gittiği öğrenildi.
FENERBAHÇE HABERLERİ: Joachim Löw'de kader zirvesi! Pazarlıklarda ikinci tur
Fenerbahçe'de teknik direktör çalışmaları hızlandı. Sarı-lacivertlilerde yönetimin, Joachim Löw'e son teklifini ileteceği ve artık tecrübeli çalıştırıcının kararını vermesini isteyeceği kaydedildi. Eğer Löw 'evet' derse sözleşme için hazırlıklara başlanacak. Olumsuz bir durumda ise Bielsa ile görüşme yapılacak. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Yeni sezon için teknik direktör arayışlarını çok yoğun bir şekilde sürdüren Fenerbahçe artık kader virajına girdi... Başkan Ali Koç ve beraberindeki iki yöneticinin dün Joachim Löw ile bir kez daha görüşmek için Almanya'ya gittiği öğrenildi.
Takvim'in haberine göre başkan Koç yaklaşık 2 aydır temas halinde olduğu Löw'den artık bir karar vermesini isteyecek.
MASAYA YATIRILACAK
Kritik zirveden ya Alman hoca ile anlaşıldığının müjdesinin çıkacağı ya da pazarlıkların sona ereceği belirlendi. Ali Koç ile Löw arasında yaklaşık 1 ay önce yapılan zirvede taraflar belli bir noktaya gelmişti.