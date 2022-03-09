Yeni sezon için teknik direktör arayışlarını çok yoğun bir şekilde sürdüren Fenerbahçe artık kader virajına girdi... Başkan Ali Koç ve beraberindeki iki yöneticinin dün Joachim Löw ile bir kez daha görüşmek için Almanya'ya gittiği öğrenildi.



