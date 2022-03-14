SZALAI VE KIM ELMAS GİBİ PARLIYOR

Fenerbahçe defansında farklarını hissettiren iki isim Attila Szalai ve Kim Min-Jae sadece Türk futbolseverlerin takdirini kazanmadı, taliplerine de her gün yeni bir takım ekledi. Szalai'yi 2 milyon, Kim'i de 3 milyon Euro bonservisle renklerine katan sarı-lacivertli yönetim iki oyuncudan 50 milyon Euro'ya yakın bir gelir bekliyor. Yönetim iki stoperini birden elden çıkarmak istemiyor ancak 20 milyon Euro ve üstü gelecek tekliflere de 'Hayır' demeyecek. İki oyuncu da başta İtalya ve İngiltere olmak üzere bir çok kulübün listesinde ilk sıraları alıyor. Szalai ve Kim'in Fenerbahçe ile olan sözleşmeleri 2025 yılında bitecek.