Son dakika Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 5-2 mağlup eden Fenerbahçe'de maçın yıldızlarından biri de Diego Rossi olmuştu. Maç sonrası takım otobüsünde kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan sarı-lacivertlilerin tecrübeli oyuncusu Jose Sosa, "Rossi için çok mutluyum ama sinirliyim de. Bana sarılmadı." dedi. (FB spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 5-2'lik skorla geçen Fenerbahçe'de Jose Sosa, galibiyetin mimarlarından Diego Rossi ile birlikte takım otobüsünde kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Arjantinli futbolcu, esprili bir dille "Rossi için çok mutluyum ama sinirliyim de. Bana sarılmadı. "Anlıyorum. Ailesi var. Karısı var. Golden sonra bana sarılmalıydı. Bana hediye almalı. Benim tekmeliklerimi kullanıyor. Golden sonra hediye almalı bana." ifadelerini kullandı.