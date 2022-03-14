Her sene 14 Mart'ta kutlanan Tıp Bayramı için Fenerbahçe'den sosyal medya paylaşımı geldi.
Sarı-lacivertli ekipten yapılan paylaşımda: "Başta koronavirüsle mücadelemizde hayatlarını kaybeden sağlık çalışanlarımız olmak üzere, bizler için fedakarca çalışan tüm doktor ve sağlık çalışanlarımızın Tıp Bayramı kutlu olsun." ifadeleri kullanıldı.
İşte o paylaşım:
Başta koronavirüsle mücadelemizde hayatlarını kaybeden sağlık çalışanlarımız olmak üzere, bizler için fedakarca çalışan tüm doktor ve sağlık çalışanlarımızın Tıp Bayramı kutlu olsun.#14MartTıpBayramı pic.twitter.com/oVKC83qldJ— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) March 14, 2022