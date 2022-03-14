İkinci yarı F.Bahçe iki golle üstünlüğü aldığı an ne olduysa oldu. Konsantrasyonunu kaybetti, Ozan oyundan düştü ve onun tarafından art arda iki Alanya golü geldi. İşte dedik ya bazı oyuncular, kalitesi ile kötü giden bir şeyi iyiye çevirebiliyorlar.