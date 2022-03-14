Spor Toto Süper Lig'de son haftalarda çıkışa geçen Fenerbahçe, 5 maçta hanesine 13 puan yazdırdı.
Fenerbahçe'den dikkat çeken yükseliş!
Fenerbahçe haberleri | Spor Toto Süper Ligde oynadığı son 5 maçta 13 puan toplayan sarı-lacivertliler, önemli bir çıkış yakaladı. Sarı-lacivertliler, 30. haftada ağırlayacağı Konyaspor'u mağlup ederek ikincilik yolunda iddiasını artırmayı hedefliyor. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Ligde son mağlubiyetini 24. haftada Medipol Başakşehir karşısında yaşayan sarı-lacivertli takım, daha sonra çıktığı 5 müsabakada 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.
Bu süreçte GZT Giresunspor, Atakaş Hatayspor, Kasımpaşa ve Aytemiz Alanyaspor'u mağlup eden Fenerbahçe, lider Trabzonspor ile de berabere kaldı.