Güler, aynı zamanda Fenerbahçe formasıyla Süper Lig tarihinde gol atan en genç futbolcu oldu. Maç sonu açıklamasında, "Kazanmamız gereken önemli bir maçtı. Sonradan girip katkı verdiğim için çok mutluyum. Taraftarlarımıza armağan olsun. Allah'a şükürler olsun. Gol attığım için çok mutluyum, çok gururluyum. İnşallah devamı gelir. taraftarın çok büyük desteği var. Teşekkür ederim. Takımda yabancı, Türk herkes yardım ediyor. Onlara da teşekkür ederim" ifadelerini kullanarak duygu ve düşüncelerini kamuoyu ile paylaştı.