Özellikle sol bek ve kanat bölgelerinde bu sezon ciddi sıkıntılar yaşayan Fenerbahçe'de, bu mevkilerde birçok oyuncu görev aldı. Yeni sezonda Sarı-Lacivertliler'in önceliği bu iki mevki ve forvet.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Sol kanatta tango rüzgarı! Cristian Pavon ve Francisco Ortega...
Gelecek sezon transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Fenerbahçe, eksik bölgelere yoğunlaştı. Sarı-lacivertliler sol bek ve kanat transferi yapmak isterken, gündemine 2 Arjantinli futbolcuyu aldı. Kanarya kanat bölgesi için Cristian Pavon'un menajeriyle temasa geçerken, sol bek için ise Francisco Ortega'yı listenin başına yazdı. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Özellikle sol bek ve kanat bölgelerinde bu sezon ciddi sıkıntılar yaşayan Fenerbahçe'de, bu mevkilerde birçok oyuncu görev aldı. Yeni sezonda Sarı-Lacivertliler'in önceliği bu iki mevki ve forvet.
Sarı lacivertlilerin sol bek ve kanat bölgelerine iki Arjantinli oyuncuyu transfer etmek istediği ortaya çıktı. Sarı-Lacivertli kurmayların Boca Juniors'da forma giyen 26 şaşındaki sağ kanat oyuncusu Cristian Pavon için düğmeye bastı. Arjantinli oyuncunun menajeriyle de temasa geçildiği bildirildi.
Takvim'in haberine göre; Öte yandan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Pavon için bonservis bedeli ödenmeyecek. Kanarya oyuncuya bir miktar imza parası teklif etti..