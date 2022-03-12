Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezonun devre arasında kadrosuna kattığı Bright Osayi-Samuel, sarı-lacivertli forma altında en iyi dönemini geçirirken, performansı da Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeye devam ediyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Bright Osayi-Samuel'e talip var! Fenerbahçe'nin istediği rakam...
Fenerbahçe'de son haftaların yıldız isimlerinden Bright Osayi-Samuel'in talipleri artmaya devam ediyor. Daha önce birçok kulüpte adı anılan Nijeryalı futbolcunun transferi için ciddi bir aday daha çıktı. Kanarya'nın ise 24 yaşındaki oyuncunun satışı durumunda beklediği bonservis bedeli de öğrenildi. İşte detaylar...
Fenerbahçe'de bu sezon özellikle sağ bekte forma giydiği maçlardaki etkili futbolu ile adından söz ettirmeyi başaran ve teknik direktör İsmail Kartal'ın da bundan sonraki süreçte savunmanın sağında görev vermeyi düşündüğü Nijeryalı futbolcuya bazı kulüpler ise transfer teklifi yapmak için hazırlık yapıyor.
Takvim'de yer alan habere göre Osayi-Samuel'in şu an için en ciddi talibinin ise Nijeryalı futbolcuyla hem geçtiğimiz yaz hem de devre arasında ilgilenen İskoç ekibi Rangers olduğu iddia ediliyor.