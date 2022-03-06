Fotomaç'ta yer alan haberde, sarı lacivertlilerin Berke'yi takımda tutmak istediği ve bunun için genç eldivenle görüşme yaptığı bilinirken, Berke cephesinden Fenerbahçe'ye olumlu bir yanıt gelmediği ve görüşmelerde henüz mesafe alınamadığı kaydedildi.