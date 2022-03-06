Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın sakatlığının sona ermesiyle beraber yeniden yedek kulübesine dönen Berke Özer ile ilgili yeni bir gelişme yaşanadı.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Berke Özer çıkmazı!
Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın sakatlığının bitmesiyle beraber yeniden yedek kulübesine çekilen Berke Özer ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Sezon sonunda sarı lacivertliler ile olan sözleşmesi sona erecek genç eldivenle görüşmelerini sürdüren Kanarya'ya kötü haber geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 06.03.2022- 09:59
Fotomaç'ta yer alan haberde, sarı lacivertlilerin Berke'yi takımda tutmak istediği ve bunun için genç eldivenle görüşme yaptığı bilinirken, Berke cephesinden Fenerbahçe'ye olumlu bir yanıt gelmediği ve görüşmelerde henüz mesafe alınamadığı kaydedildi.
SEZON SONUNDA...
Öte yandan Berke'nin, kariyeriyle ilgili yeni kararını sezon sonunda almak istediği ve bunu da Fenerbahçeli yetkililere bildirdiği öğrenildi.