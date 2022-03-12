Yeni sezona yeni teknik adam ile başlamak isteyen Fenerbahçe'de bazı futbolcular ise takımdan ayrılacak. Sarı lacivertliler, özellikle büyük beklentilerle gelen ancak bu beklentilere bir türlü karşılık veremeyen futbolcuları takımdan göndererek yeni bir yapılanmaya girmek istiyor.
Fenerbahçe'de sürpriz transfer gelişmesi! Diego Rossi...
Süper Lig'de zirveden uzak kalan Fenerbahçe'de transfer konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde sezon sonunda takımdan ayrılması planlanan isimlerin başında Diego Rossi gelirken, Brezilya basınından flaş bir haber geldi. İşte son detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 12.03.2022- 16:26
Bu isimlerden birisi de Diego Rossi. MLS'te yılın futbolcusu seçildikten sonra Fenerbahçe'ye kiralanan ve daha sonrasında 4 yıllık sözleşme imzalandığı duyurulan Uruguaylı golcü ile yollar ayrılabilir.
Brezilya basınında yer alan fotomac.com.tr editörü Görkem Ağgündüz'ün derlediği habere göre Flamengo'nun öncelikli hedeflerinden birisi Diego Rossi. Habere göre kırmızı siyahlılar ilk olarak Manchester United'dan kiralanan Andreas Pereira'nın bonservisini almak istiyor. Bunun haricinde ise bir kaleci, defansif orta saha ve forvet takviyeleri planlanıyor.