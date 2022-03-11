Fenerbahçe'de Alanyaspor maçı hazırlıkları devam etti!

Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertli ekip bu maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 11.03.2022- 14:06 Güncelleme Tarihi: 11.03.2022- 14:52