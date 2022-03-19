THY EuroLeague'de Fenerbahçe Beko - Bayern Münih maçının tarihi belli oldu!

THY EuroLeague'de daha önce Covid-19 vakaları sebebiyle ertelenen Fenerbahçe Beko - Bayern Münih maçının tarihi belli oldu. Temsilcimiz, 4 Nisan Pazartesi günü Alman ekibiyle kozlarını paylaşacak.

THY Avrupa Ligi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle 2 kez ertelenen Fenerbahçe Beko-Bayern Münih maçı, 4 Nisan Pazartesi günü oynanacak.

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak 26. hafta erteleme müsabakasının saat 20.45'te başlayacağı belirtildi.