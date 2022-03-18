Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonu sona erecek başarılı kaleci için sürpriz bir transfer hamlesi geldi. Kartal'ın Fenerbahçe'nin genç yıldızı ile temas kurduğu belirtildi.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Kartal'dan Berke Özer bombası! Ersin'in yerine...
Beşiktaş transfer haberi | Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlı ekip, sürpriz bir kaleciyi gündemine aldı. Fenerbahçe ile yollarını ayıracak olan Berke Özer, Beşiktaş'ın gündemine girdi. İşte o flaş transfer gelişmesinin detayları... (BJK spor haberi)
Fenerbahçe'den sezon sonunda ayrılması kesinleşen kaleci Berke Özer'in ismi Avrupa'nın önde gelen kulüpleri ile anılıyor. Hatta Portekiz devi Benfica'nın oyuncuyla anlaşma aşamasına dahi geldiği iddia edildi.
Takvim'de yer alan habere göre Beşiktaş, Berke Özer için devreye girdi.