Fenerbahçe'de uzun süren sessizliğini bugün bozacak olan Ali Koç'un gelecek sezon için süper bir takım kurmayı planladığı iddia edildi...
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya yeni sezonda coşacak! İşte transfer planlaması...
Son yıllarda olduğu gibi bu sezon da beklentilerin altında kalan Fenerbahçe'de, gözler yeni sezona çevrildi. Yeni sezonda taraftarların şampiyonluk hasretine son vermek isteyen başkan Ali Koç, planlamaya şimdiden başladı. Öncelikle dünyaca ünlü bir teknik adama takım emanet edilecek, ardından taraftarları heyecanlandıracak 2-3 yıldız transferi yapılacak. İşte tüm ayrıntılarıyla Fenerbahçe'nin yeni sezon planlaması...
Vitor Pereira ile başladığı bu sezon da hayal kırıklığı yaşayan Koç, camiaya verdiği şampiyonluk sözünü tutmak için harekete geçti. İlk etapta takımı dünyaca ünlü bir teknik adama teslim etmeyi planlayan başkan, kadroyu da takviye edecek.
Yeni hocanın da görüşleri doğrultusunda en az 2-3 yıldız oyuncu transfer edilecek. Bunlardan birisi forvet, diğeri orta saha+kanat olacak