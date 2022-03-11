Bu arada Arda Güler'e Real Madrid ve Ajax'tan transfer teklifi geldiği ancak oyuncu ve ailesinin bu teklifleri geri çevirdiği belirtildi. 17 yaşındaki Arda'nın Fenerbahçe'de gelişimini tamamlayıp, kulübünün de onayı ile Avrupa seçeneğini gelecekte değerlendirmek istediği bildirildi.