Fenerbahçe'nin geleceğe yatırım olarak Benfica'dan transfer ettiği İsak Vural, Samandıra'ya ayak bastı.
Fenerbahçe'nin yeni transferi İsak Vural'da şaşırtan gerçek! Barcelona...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin geçtiğimiz günlerde Benfica altyapısından transfer ettiği genç futbolcu İsak Vural, sarı-lacivertli takımla ilk antrenmanına çıktı. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde takım arkadaşlarıyla tanışan 15 yaşındaki oyuncuyla ilgli şaşırtan bir gerçek ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 10.03.2022- 12:43
Genç yıldız adayı, A Takım'daki ağabeyleri ve arkadaşlarıyla tanıştı.
İdmanlarda A Takım'la birlikte olacak 15 yaşındaki İsak, U19 takımıyla maçlara çıkacak.