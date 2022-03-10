Fenerbahçe'de İrfan Can'ın kırmızı kartının ardından Mert Hakan da tedbirli (küfür iddiasıyla) olarak PFDK'ya sevk edildi.
Fenerbahçe'de Ozan Tufan gelişmesi! İsmail Kartal...
Fenerbahçe'de sezon başında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford'a kiralanan ancak devre arasında sarı-lacivertlilere geri dönen Ozan Tufan ilk 11'e dönmeye hazırlanıyor. Teknik direktör İsmail Kartal'ın yakından ilgilendiği milli futbolcu İrfan Can'ın yokluğunda formasına kavuşuyor. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 10.03.2022- 11:39
Milli yıldızın, soyunma odasında hakemlere yönelik tepkileri nedeniyle kişilik haklarına saldırı, hakaret, tehdit ve tükürmeyi kapsayan Disiplin Talimatı'nın 41. Maddesi uyarınca sevki yapılırken 2 ila 5 maç arasında ceza alması bekleniyor.
Durum böyle olunca İsmail Kartal, orta alanda yeni bir yapılanmaya gidecek. Crespo ve Zajc yine 11'de olacak.