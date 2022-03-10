Fenerbahçe'den İrfan Can savunması! Kaç maç ceza alacak?

Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Trabzonspor maçında Siopis'e yaptığı faulün ardından kırmızı kart gören İrfan Can Kahveci için sarı-lacivertliler özel bir savunma hazırlıyor. Yönetim bu doğrultuda kitapçıkta yer alan bu pozisyon hakkında savunma yapıp oyuncunun 1 maç ceza ceza almasını istiyor. İşte son detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 10.03.2022- 09:27