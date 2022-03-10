Fenerbahçe yönetimi, Sabah'ta yer alan habere göre Trabzonspor maçında gördüğü kırmızı kart çok tartışılan İrfan Can için özel bir savunma hazırlıyor.
Fenerbahçe'den İrfan Can savunması! Kaç maç ceza alacak?
Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Trabzonspor maçında Siopis'e yaptığı faulün ardından kırmızı kart gören İrfan Can Kahveci için sarı-lacivertliler özel bir savunma hazırlıyor. Yönetim bu doğrultuda kitapçıkta yer alan bu pozisyon hakkında savunma yapıp oyuncunun 1 maç ceza ceza almasını istiyor. İşte son detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 10.03.2022- 09:27
Fenerbahçe yönetimi, Sabah'ta yer alan habere göre Trabzonspor maçında gördüğü kırmızı kart çok tartışılan İrfan Can için özel bir savunma hazırlıyor.
Sarı-lacivertli hukukçular İrfan'ın, Siopis'in ayağına bastığı ve VAR müdahalesiyle kırmızı kart çıkan pozisyonda yanlış karar verildiğini MHK'nin hakemlere dağıttığı el kitapçığıyla anlatacak.
Söz konusu kitapçıkta bu pozisyonun aynısının tarif edildiği ve kararın kırmızı kart olmaması gerektiği belirtiliyor. Sarı-lacivertliler, cezanın 1 maçtan fazla olmayacağına inanıyor.