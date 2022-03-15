Fenerbahçe'nin büyük umutlarla kadrosuna kattığı dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil, bu sezon başında Vitor Pereira ile yaşadığı sorunlarla dikkat çekerken, İsmail Kartal'ın göreve gelmesi sonrası ise sakatlığı sebebiyle uzun süre formasından uzak kalmıştı.
Fenerbahçe'de Mesut Özil kendi rekorunu kırıyor! İşte o çarpıcı istatistik
Fenerbahçe haberi | Sarı-lacivertli takımın yıldız oyuncusu Mesut Özil oyun anlamında eleştirilse de skor bakımından oldukça başarılı bir sezon geçiriyor. Süper Lig'de 29 hatfada 9 gol atan Mesut Özil, 2 gol daha atması halinde kendi rekorunu kıracak. İşte detaylar...(FB spor haberi)
Taraftarların inişli çıkışlı performansı sebebiyle eleştirdiği, başkan Ali Koç'un da, "Ticari işlerini bırakıp futboluna odaklanması gerekiyor" dediği Mesut Özil, eleştirilere karşı bu sezon sahada kaldığı süre içinde bulduğu gol sayısı ile dikkat çekiyor.
Son olarak Alanyaspor ağlarını havaland��ran ve bu sezon Fenerbahçe forması altında ligdeki 8. golünü atan Mesut Özil, Serdar Dursun'dan sonra Sarı-Lacivertli takımın ligdeki en skorer futbolcusu konumunda.