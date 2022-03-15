Mesut, 2009-2010 sezonunda Werder Bremen ile 2012-2013'te ise Real Madrid'de bir sezonda ligde 9 gol kaydetmişti. Yıldız futbolcu bu sezon Fenerbahçe'de bir gol daha atması durumunda bu rekorunu tekrarlayacak. İki golde ise kariyer rekoru kıracak.