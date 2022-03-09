İspanyol basınından Fener ile ilgili çok flaş bir transfer iddiası geldi...
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: İspanyollar duyurdu! Fenerbahçe'den Matias Vecino'ya dev teklif
Yeni sezon için transfer operasyonuna başlayan Fenerbahçe için transfer iddiaları gelmeye devam ediyor. Son olarak İspanyol basını, sarı lacivertlilerin İtalyan devi Inter'in Uruguaylı yıldızı Matias Vecino için teklifte bulunduğunu yazdı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB haberi)
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 09.03.2022- 07:05
Todofichajes isimli internet sitesine göre Sarı-Lacivertliler, ismi Galatasaray'la da adılan Matias Vecino için düğmeye bastı.
Haberde Fenerbahçe'nin sezon sonu Inter ile sözleşmesi sona erecek olan Uruguaylı orta alan oyuncusuna menajer ücreti de dahil olmak üzere yıllık 3 milyon Euro teklif ettiği belirtildi.