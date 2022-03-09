Son olarak Trabzonspor maçında yıldızlaşan Miha Zajc'a Hull City'nin ilgisi sürüyor. İngiliz kulübü devre arasında da Sloven yıldız için hamle yapmış ancak anlaşma sağlanamamıştı.
Takvim'in haberine göre; Hull City'nin sezon sonu birkez daha Fenerbahçe'nin kapısını çalması bekleniyor. Yönetimin 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Zajc'tan yüksek bir bonservis geliri beklentisi var.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Hull City Miha Zajc'a talip!
Fenerbahçe'de son dönemlerde ortaya koyduğu oyunla dikkatleri üzerine çeken Miha Zajc'a transfer teklifleri gelmeye devam ediyor. Devre arasında da Sloven yıldızı kadrosuna katmak isteyen İngiliz Ligi takımlarından Hull City, ısrarını sürdürüyor. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 09.03.2022- 07:05
Son olarak Trabzonspor maçında yıldızlaşan Miha Zajc'a Hull City'nin ilgisi sürüyor. İngiliz kulübü devre arasında da Sloven yıldız için hamle yapmış ancak anlaşma sağlanamamıştı.