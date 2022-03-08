Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları tüm hızıyla sürüyor... Önümüzdeki sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen ve marka bir teknik adamla yola çıkmayı planlayan Fenerbahçe yeni teknik direktörü için sefere çıkıyor.
FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de ilk randevu Marcelo Bielsa'yla! Görüşme tarihi...
Fenerbahçe, gelecek sezon takımın başına geçecek teknik direktör için çalışmalarına devam ediyor. Sarı lacivertlilerin başkanı Ali Koç öncelikle Marcelo Bielsa ile görüşecek. Sonraki durak ise Joachim Löw. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları tüm hızıyla sürüyor... Önümüzdeki sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen ve marka bir teknik adamla yola çıkmayı planlayan Fenerbahçe yeni teknik direktörü için sefere çıkıyor.
Takvim'in haberine göre; Sarı-Lacivertliler'in Başkanı Ali Koç'un Joachim Löw ve Marcelo Bielsa isimlerine yoğunlaştığı öğrenildi.
Başkanın iki ünlü teknik adam için yeni bir sefere hazırlandığı belirtildi. Boşta olan iki teknik adamla masaya oturacak Ali Koç'un iki isimden biriyle anlaşması bekleniyor.