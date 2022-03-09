Fenerbahçe'de sezon başında Vitor Pereira'nın isteği üzerine kadroya katılan ve sergilediği performansla taraflı tarafsız herkes tarafından takdir edilen Kim Min Jae için transfer dedikoduları büyümeye devam ediyor.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Kim Min Jae için İngiliz devi yakın takipte!
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe'de Kim Min Jae sergilediği performansla büyük beğeni topladı. Güney Koreli yıldız için Avrupa devleri harekete geçerken son oynanan maçta İngiliz devi Arsenal'in gözlemcileri 25 yaşındaki futbolcu için notlar aldı. İşte transferdeki son detaylar... aspor.com.tr | DIŞ BASIN Mehmet Cem Çakır
Fenerbahçe'de sezon başında Vitor Pereira'nın isteği üzerine kadroya katılan ve sergilediği performansla taraflı tarafsız herkes tarafından takdir edilen Kim Min Jae için transfer dedikoduları büyümeye devam ediyor.
25 yaşındaki savunma oyuncusu için birçok takım bonservis bedeli için kulüple temaslara başladı. İngiliz basınında yer alan ve aspor.com.tr editörü Mehmet Cem Çakır'ın derlediği habere göre işte transferdeki son detaylar...
Sarı-lacivertlilerde 3'lü savunma ve 4'lü savunmada da tam not alan Güney Koreli yıldız için İngiliz devi harekete geçti. Ülkesi Güney Kore'de Kim Min Jae için "21. yüzyılın en iyisi" ifadelerine yer veriliyor.