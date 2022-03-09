Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı-lacivertlilerin genç transferi İsak Vural da takımla beraber ilk antrenmanına çıktı.

Salonda yapılan ısınma ve dayanıklılık çalışmasının ardından sarı-lacivertli futbolcular sahaya geçti. Koşu ve pas çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçlarla noktalandı.

VALENCIA VE FERDİ'DE SON DURUM

Fenerbahçe'de sakatlığı süren Enner Valencia günü saha çalışmalarıyla, Ferdi Kadıoğlu da özel program dahilinde yaptığı çalışmayla tamamladı.