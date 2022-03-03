Kadro planlaması ile çok eleştiri alan sarı-lacivertliler, 12 sınırı nedeniyle sözleşmesi bitenler hariç en az 3, alınacak her yabancı içinse ekstra bir oyuncu göndermek zorunda. İşte Sabah'ın haberine göre yönetimi bekleyen sıkıntılar:
FENERBAHÇE HABERLERİ - Yeni sezonda Kanarya'nın başını ağrıtacak olan o sıkıntı!
Fenerbahçe'de gözler yeni sezona çevrildi. Sarı lacivertliler yeni sezona güçlü bir kadro kurarak şampiyonluk hasretine son vermek istiyor. Öte yandan Kanarya'nın canını sıkacak olan bir sıkıntı da akıllara geldi. Fenerbahçe, 12 sınırı nedeniyle sözleşmesi bitenler hariç en az 3, alınacak her yabancı içinse ekstra bir oyuncu göndermek zorunda. İşte detaylar...
LEMOS: Sezon başında Belçika'nın Beerschot takımına kiralandı. Şu ana kadar 6'sı 11'de olmak üzere 10 lig maçında görev aldı. 29 Ocak tarihinden bu yana lig maçına çıkmadı. Fenerbahçe ile 2022- 23 sezonu sonuna kadar sözleşmesi var.
SAMATTA: 6 milyon Euro bonservis ödenerek transfer edilen Tanzanyalı, sezon başında Belçika'nın Royal Antwerp takımına kiralandı. 10'u ilk 11 olmak üzere 23 lig maçında görev aldı, 4 gol attı. Takımında düzenli olarak forma şansı buluyor. Ancak yüksek maliyeti nedeniyle transferi zor görünüyor. Fenerbahçe ile 2023-24 sezonu sonuna kadar sözleşmesi var.