LEMOS: Sezon başında Belçika'nın Beerschot takımına kiralandı. Şu ana kadar 6'sı 11'de olmak üzere 10 lig maçında görev aldı. 29 Ocak tarihinden bu yana lig maçına çıkmadı. Fenerbahçe ile 2022- 23 sezonu sonuna kadar sözleşmesi var.