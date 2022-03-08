Kanarya, Ali Koç başkanlığında hüsran dolu sezonlar geçirdi. Sarı-lacivertli kulübün başkanı Koç son olarak katıldığı bir dernek yemeğinde "Başarılı olmadan gitmeyeceğim" demişti. Gelecek sezon için çok ciddi bir çalışma içinde olan Koç, teknik direktörlük için Joachim Löw ve bu ayardaki hocalarla temasını sürdürürken saha içini de yıldızlarla donatmayı planlıyor. Bu isimlerden biri de geçmişte ülkemizde Beşiktaş forması giyen Anderson Talisca. 28 yaşındaki futbolcu için temaslar başlayacak.