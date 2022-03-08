Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın Trabzonspor ile oynanan derbi maçtan sonra söyledikleri tartışılıyor... İsmail hoca, Trabzonspor'u överken çarpıcı ifadeler kullandı. Tecrübeli teknik adam, "Abdullah Avcı'yı tebrik etmek lazım. Geldiği günden beri kendisinin ve Trabzonspor'u yükselişi var. Ancak şunu unutmayalım, en çok ve en pahalı transferleri yapan Trabzonspor. Biz transfer yapamadık. Edin Visca'yı aldılar, Visca'yı kim istemez" ifadelerini kullandı. Peki gerçek neydi? Takvim'in haberine göre; Bordo-Mavililer bu sezonki başarıda büyük payı olan Andreas Cornelius, Anastasios Bakasetas ve Edin Visca 3'lüsüne toplamda 12.4 milyon Euro bonservis bedeli ödedi. Derbinin 17. dakikasında kırmızı kartla oyundan atılan İrfan Can Kahveci ise Medipol Başakşehir'den Fenerbahçe'ye 11 milyon Euro'ya transfer oldu. Cornelius, Süper Lig'de 27 maçta 12 gol ve 3 asist üretti. Bakasetas, 25 karşılaşmada görev alırken 8 gol ve 4 asiste imza attı. Edin Visca Trabzospor formasıyla 8 maçta 5 gol attı. Fenerbahçe'nin yıldız İrfan Can Kahveci, Süper Lig'de 16 mücadelede görev aldı. 2 gol ve 4 asist yaptı. Fenerbahçe bu sezon 16.8 milyon Euro'luk bonservis harcaması yaparken, Trabzonspor ise 14.4 milyon Euro'luk harcama yaptı.

KİM NE YAPTI?

FUTBOLCU- GOL - ASİST

CORNELIUS - 12 - 3

BAKASETAS 8 - 4

VISCA 5 - 0

İRFAN Can 2 - 4