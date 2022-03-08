AYKUT KOCAMAN KONUŞTUĞUM İÇİN BENİ KADROYA ALMADI!

1-2 UEFA maçı oynadık. O maçlarda oynadıktan sonra, kötü de oynadığımı düşünmüyordum. İlk maçta asist yapmıştım. Aykut Kocaman, "Ben seni artık oynatmayı düşünmüyorum." dedi. Bende kendisine "Tamam hocam" dedim. Sonra aradan 7-8 hafta geçti, ben hala 5-10 dakika süre alabiliyordum. Tekrar Aykut Kocaman'a, "Ben bir hata mı yaptım? Yanlış mı yaptım?" dedim. Aykut Kocaman, "Bir hatan yok Gökhan, seni oynatamadığım için üzülüyorum ama şu anda şartlar böyle" dedi. Ben de, "Tamam hocam bu formayı sen bana verdin, ben de almasını bilirim." dedim. Sonra beni 2 hafta kadroya almadı, konuştuğum için.