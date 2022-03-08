Trabzonspor maçında stada gelmeyen başkan Ali Koç, mücadelenin ardından Almanya'ya gitme kararı aldı.
FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan yönetime rest! Joachim Löw gelirse...
Şuanda İsmail Kartal önderliğinde sezonu sürdüren Fenerbahçe'de, yeni sezonda takımın başına kimin geçeceği merak konusu. Özellikle son dönemde Joachim Löw cephesinde sıcak gelişmeler yaşansa da henüz atılmış resmi bir adım yok. Öte yandan sarı lacivertlilerin hocası İsmail Kartal'dan ise yönetime rest geldi. İşte detaylar...
Löw ile görüşecek olan Ali Koç'un yeni sezon için hocaya imza attırması beklenirken İsmail Kartal'dan da yönetime rest geldi.
"KİMSENİN İKİNCİ ADAMI OLMAK İSTEMİYORUM"
Sabah'ın haberine göre; Fenerbahçe , yeni sezon için Löw ve Jesus isimleriyle görüşürken, İsmail Kartal'ın kulüpteki geleceği belirsiz. Herkes "Löw gelirse Kartal yardımcısı olur" tezini ortaya atıyor ancak tecrübeli hocanın yakın çevresine, "Ben bir teknik direktörüm. Kimsenin ikinci adamı olmak istemiyorum" dediği kaydedildi.