FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'nın genç oyuncuları ışık saçıyor!

Fenerbahçe'de her ne kadar işler yolunda gitmese de taraftarlar, takımın genç oyuncuları sebebiyle geleceğe umutla bakıyor. Son dönemde birçok genç yeteneği kadrosuna dahil etmeyi başaran sarı lacivertlilerde Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler ve son transfer İsak Vural camiayı heyecanlandırıyor.

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 02.03.2022- 06:40