Şampiyonluk yarışına haftalar öncesinde havlu atan, Türkiye Kupası ve Avrupa'dan da elenen Sarı-Lacivertliler tüm bu olumsuzlukların içinde genç yetenekleri ile gelecek için umut veriyor.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'nın genç oyuncuları ışık saçıyor!
Fenerbahçe'de her ne kadar işler yolunda gitmese de taraftarlar, takımın genç oyuncuları sebebiyle geleceğe umutla bakıyor. Son dönemde birçok genç yeteneği kadrosuna dahil etmeyi başaran sarı lacivertlilerde Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler ve son transfer İsak Vural camiayı heyecanlandırıyor.
Bu sezon altyapısından çıkan Arda Güler ile Muhammed Gümüşkaya'ya A takımda yer veren Fenerbahçe'nin alt yaş kategorilerinde oynayan ve kiralık olarak gönderdiği çok sayıda genç yeteneği de bulunuyor.
İşte Fenerbahçe taraftarlarını fazlasıyla heyecanlandıran o genç yetenekler: Altay Bayındır (23): Genç yaşta takım kaptanlığına yükseldi.