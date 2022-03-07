Fenerbahçe'den Ahmet Özdemir için başsağlığı mesajı!

Fenerbahçe'den Ahmet Özdemir için başsağlığı mesajı!

Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de maç esnasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Ahmet Özdemir için sarı-lacivertliler bir başsağlığı mesajı yayımladı.

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 07.03.2022- 15:24 Güncelleme Tarihi: 07.03.2022- 15:24