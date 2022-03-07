Taraftarın gözdesi oldu! Fenerbahçe'de Zajc farkı...

Taraftarın gözdesi oldu! Fenerbahçe'de Zajc farkı...

Fenerbahçe'de sezon başında takımdan ayrılıp ayrılmayacağı tartışılan daha sonrasında sergilediği futbolla göz dolduran Miha Zajc orta saha rotasyonunda kendine yer buldu. Sloven futbolcu orta saha oynamasına rağmen 31 karşılaşmada 6 gol kaydetti. Peki Zajc'ın geleceği ne olacak?

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 07.03.2022- 12:05