Taraftarın gözdesi oldu! Fenerbahçe'de Zajc farkı...
Fenerbahçe'de sezon başında takımdan ayrılıp ayrılmayacağı tartışılan daha sonrasında sergilediği futbolla göz dolduran Miha Zajc orta saha rotasyonunda kendine yer buldu. Sloven futbolcu orta saha oynamasına rağmen 31 karşılaşmada 6 gol kaydetti. Peki Zajc'ın geleceği ne olacak?
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 07.03.2022- 12:05
27 yaşındaki futbolcu, hücumda takımının ataklarında önemli rol oynarken, savunmaya da destek verdi. Zajc, güzel oyununu ise bir golle süsledi. Karşılaşmanın 71. dakikasında Mert Hakan'ın kullandığı serbest vuruşta Zajc, takımına beraberliği getiren golü kafayla attı.
6 GOLE ULAŞTI
Yıldız oyuncu, sarı-lacivertli forma ile ilk iki yılında 4 gol atarken, bu sezon ise 31 maçta 6. golüne ulaştı.