Süper Lig'de bugün Kadıköy dev bir düelloya sahne olacak. Bir tarafta lig ikinciliği hedefiyle saldıracak olan ev sahibi Kanarya, diğer yanda açık ara liderliğini sürdüren Trabzonspor.
FENERBAHÇE HABERLERİ - İşte dev Trabzonspor maçı öncesi Kanarya'daki son gelişmeler!
Süper Lig'in 28. haftası nefes kesen bir maça sahne olacak. Ligde üst sıralar için mücadelesini sürdüren Fenerbahçe, bu sezon ezeli rakipleriyle farkı oldukça açan ve şampiyonluğa doğru ilerleyen Trabzonspor'u konuk edecek. Sarı lacivertliler, güçlü rakibini yenerek taraftarını memnun etmek isitiyor. İşte zorlu maç öncesinde Fenerbahçe cephesindeki son durum...
Sarı-lacivertliler maça bir hayli morali geliyor. İsmail Kartal'ın öğrencileri sırasıyla Giresunspor, Hatayspor ve Kasımpaşa'yı mağlup etmeyi başardı. Trabzonspor da son 5 maçını kazandı. Bordo-mavililer Galatasaray, Kasımpaşa, Konyaspor, Alanyaspor ve Kayserispor'u devirdi. Serilerini sürdürmek istiyorlar
Dev derbi öncesinde İsmail Kartal öğrencilerine bir motivasyon konuşması yaptı.