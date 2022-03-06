"ENDİŞELİYİZ"

Sarı-lacivertliler, Trabzonspor karşılaşması öncesinde resmi sitesinden hakem Zorbay Küçük ile ilgili endişe duyduklarını belirten bir metin yayınladılar. İşte o ifadeler: Sezonun en büyük şampiyonluk favorisi olarak çıktığımız Trabzonspor deplasmanında takımımız hakem katliamıyla 10 kişi bırakılmıştı. Maç öncesi spekülasyonların Ali Şansalan'ı nasıl etkilediğini görmüştük. Şimdi yine soru işaretleri ile dolu bir hakem atandı. Gecenin bir yarısında atanmış olması olağandışı ve endişe vericidir. Bu atamaya dair, Zorbay Küçük'e dair, vereceği her karara dair endişeliyiz!"