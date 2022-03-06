Süper Lig'de bugün Kadıköy dev bir düelloya sahne olacak. Bir tarafta lig ikinciliği hedefiyle saldıracak olan ev sahibi Kanarya, diğer yanda açık ara liderliğini sürdüren Trabzonspor.
FENERBAHÇE HABERLERİ - İşte İsmail Kartal'ın Trabzonspor maçı 11'i...
Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, evinde Trabzonspor'u konuk edecek. Sarı lacivertliler ligin açık ara lideri olan bordo mavilileri yenerek önemli bir 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Öte yandan teknik direktör İsmail Kartal da bu zorlu mücadele için ilk 11'ini belirledi. İşte detaylar...
Sarı-lacivertliler maça bir hayli morali geliyor. İsmail Kartal'ın öğrencileri sırasıyla Giresunspor, Hatayspor ve Kasımpaşa'yı mağlup etmeyi başardı.
Trabzonspor da son 5 maçını kazandı. Bordo-mavililer Galatasaray, Kasımpaşa, Konyaspor, Alanyaspor ve Kayserispor'u devirdi. Serilerini sürdürmek istiyorlar