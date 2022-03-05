Ali Koç döneminde bir türlü istenilen başarılara ulaşamayan Fenerbahçe gelecek sezon transfer çalışmalarına başladı.
Fenerbahçe'ye bir Güney Koreli daha: Jo Jin-Ho!
Fenerbahçe haberi | Süper Lig'de bu sezon istediği sonuçları alamayan sarı-lacivertliler, transfer çalışmalarına devam ediyor. Fenerbahçe, Güney Koreli futbolcu Jo Jin-Ho'yu kadrosuna kattı. İşte anlaşmanın detayları...
Yeni sezon öncesi genç oyuncuların transferine yönelen Fenerbahçe, ilginç bir hamlede bulundu.
Sarı-Lacivertliler ile ilgili Güney Kore medyasından çarpıcı bir transfer iddiası geldi.