Yine de olanlardan ve kulübümüzün itibarını zedelemek için benim imajımı kullanmalarından dolayı üzgün olduğumu ifade etmek istiyorum. Özel hayatımla alakalı detay vermek istediğim bir şey değildi. Sadece bahsi geçen gecede herhangi bir olayın yaşanmadığı anlaşılsın diye bu yazıyı yazıyorum.