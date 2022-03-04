Geçtiğimiz günlerde bir şiddet olayına karıştığı iddia edilen Jose Sosa'dan yalanlama geldi.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Jose Sosa'dan flaş açıklama!
Fenerbahçe'de son zamanlarda sergilediği futbolla büyük tepki çeken ve sarı-lacivertli taraftarlar tarafından tepki gösterilen Jose Sosa'dan açıklama geldi. Arjantinli yıldız performansının yanı sıra sosyal hayatıyla da dikkat çekiyor. İşte Sosa'nın paylaşımı...
Tecrübeli oyuncu böyle bir durumun söz konusu olmadığını belirtti. Konuyla ilgili Arjantinli futbolcu sosyal medya hesabından açıklama yayınladı.
İŞTE O AÇIKLAMA:
01 Mart 2022 Salı günü yaşanan durum ile alakalı basında çıkan iddialara açıklık getirmek, bu yanlış anlaşılmadan kaynaklanan rahatsızlığı ortadan kaldırmak amacıyla ben Jose Ernesto Sosa sizlerle iletişime geçiyorum.