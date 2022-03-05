Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, hem saha içi hem de saha dışındaki hamleleriyle dikkatleri üzerine çekti. Fenerbahçe'nin büyük umutlarla transfer ettiği 33 yaşındaki oyuncu, futbolculuk kariyerinin yanı sıra medyatik tavırlarıyla da gündemden düşmüyor. Fanatik derlediği habere göre; Mesut Özil'in ticari aktivitelerinin tamamı...
FENERBAHÇE HABERLERİ: Mesut Özil'den büyük yatırım! Saha dışında...
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz devre arasında kadrosuna kattığı Mesut Özil, saha dışında da gelir elde ediyor. Dünyaca ünlü yıldız kozmetikten e-spora, kafe şubelerinden spor yatırımlarına kadar birçok alanda yer alıyor. İşte Mesut Özil'in ticari hayatı... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Mesut Özil kafe zincirlerine sahip... 39 tane kahve şubesinin patronu olan Mesut Özil'in daha çok İngiltere'de mekanları bulunsa da 33 yaşındaki süperstarın en yakın zamanda kafelerini İstanbul başta olmak üzere Türkiye'de de faaliyete geçirmeyi hedeflediği biliniyor.
Tekstil sektörüne de giren Mesut Özil kendi markasını kurdu. Adının baş harfi ve uzun yıllar giydiği '10' numaralı formadan yola çıkarak özel bir logo tasarlattı. Bu marka spor giyim üzerine çalışmalarına devam ediyor ve Mesut Özil'e futbol dışında da para kazandırıyor.