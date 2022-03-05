Mesut Özil kafe zincirlerine sahip... 39 tane kahve şubesinin patronu olan Mesut Özil'in daha çok İngiltere'de mekanları bulunsa da 33 yaşındaki süperstarın en yakın zamanda kafelerini İstanbul başta olmak üzere Türkiye'de de faaliyete geçirmeyi hedeflediği biliniyor.