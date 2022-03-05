Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın mutlu günü...
Fenerbahçe'de camia İsmail Kartal'ın kızı Sena Kartal'ın düğününde bir araya geldi
Fenerbahçe haberleri | Sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal'ın kızı Sena Kartal, Sinan Yurdakul ile evlendi. Çiftin düğününe sarı-lacivertli camiada tanınmış birçok isim katıldı. İşte haberin detayları... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 05.03.2022- 11:44
Fenerbahçe Kulübü camiası teknik direktör İsmail Kartal'ın kızı Sena Kartal'ın düğününde bir araya geldi.
Kulübün internet yer alan bilgiye göre İsmail Kartal ve eşi Sema Kartal'ın kızı Sena; Esin ve Ali Yurdakul'un oğlu Sinan Yurdakul ile hayatını birleştirdi.