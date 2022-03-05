Süper Lig'in 28. haftası nefes kesen bir maça sahne olacak. Avrupa bileti almak için üst sıraları zorlayan Fenerbahçe, ligin açık ara lideri konumunda bulunan Trabzonspor'u konuk edecek. Peki nefes kesen Fenerbahçe - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak. İşte dev maç öncesinde öne çıkan detaylar...

Süper Lig'in 28. haftası nefes kesen bir maça sahne olacak. Avrupa bileti almak için üst sıraları zorlayan Fenerbahçe, ligin açık ara lideri konumunda bulunan Trabzonspor'u konuk edecek. Peki nefes kesen Fenerbahçe - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak. İşte dev maç öncesinde öne çıkan detaylar...

FENERBAHÇE - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

6 Mart Pazar günü saat 19:00'da oynanacak olan Fenerbahçe - Trabzonspor maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR KAFİLESİ İSTANBUL'A GELDİ

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Trabzonspor, İstanbul'a hareket etti.

Karşılaşmanın hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanla tamamlayan bordo-mavililer, Türk Hava Yolları'na ait özel uçakla İstanbul'a gitti.

Trabzonspor'un kafilesinde Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Serkan Asan, Bruno Peres, Tymoteusz Puchacz, Anders Trondsen, Stefano Denswil, Hüseyin Türkmen, Ahmetcan Kaplan, Murat Cem Akpınar, Berat Özdemir, Emmanouil Siopis, Anastasios Bakasetas, Yunus Mallı, Abdülkadir Ömür, Edin Visca, Yusuf Erdoğan, Jean Kouassi, Anthony Nwakaeme, Andreas Cornelius, Djaniny Semedo ve Fode Koita bulunuyor.

Bordo-mavililerde Vitor Hugo, Marek Hamsik, Dorukhan Toköz ve İsmail Köybaşı ise kafilede yer almadı.

Havalimanına gelerek takıma destek veren taraftarlar, futbolcular ve teknik direktör Abdullah Avcı ile fotoğraf çektirdi.

MAÇ BİLETLERİ TÜKENDİ

Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u konuk edeceği maç, zirve yarışını yakından ilgilendiriyor.

6 Mart Pazar akşamı saat 19.00'da oynanacak derbi mücadelesine yoğun ilgi gösteren Fenerbahçe taraftarı, Ülker Stadı'nda oynanacak maçın tüm biletlerini tüketti.

3 Mart'ta Yüksek Divan Kurulu, kongre üyeleri ve temsilci üyelerine, 4 Mart'ta ise Taraftar Kart sahiplerine ve faturalı Fenercell abonelerine çıkan biletler, Bugün genel satışa sunulmuştu.

Sarı-lacivertli taraftarlar, saat 13.00'da genel satışa çıkan biletleri yaklaşık 15 dakika içerisinde tüketti.

Ülker Stadı'nda yaklaşık 52 bin taraftarın olması bekleniyor.

FENERBAHÇE'DE YILDIZLAR DERBİDE YOK

Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı öncesi önemli eksikler göze çarpıyor. Sarı lacivertlilerde Luiz Gustavo, Filip Novak, Ferdi Kadıoğlu ve Enner Valencia takımdan ayrı çalışmalarını sürdürdü. Bu isimler derbide takımlarını yalnız bırakacak.

LİDER TRABZONSPOR İSTANBUL TAKIMLARINA KAYBETMEDİ!

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak lider Trabzonspor, bu sezon İstanbul takımları karşısında mağlup olmadı.Bordo-mavililer, İstanbul temsilcilerine karşı bu sezon oynadığı 8 karşılaşmada, 6 galibiyet, 2 beraberlik alarak mağlubiyet yüzü görmedi, hanesine de 20 puan yazdırdı. Karadeniz ekibi, "Dört büyükler" diye adlandırılan takımlar içerisindeki rakipleri Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı mağlup etmeyi başardı.Trabzonspor, ligin ilk yarısında Galatasaray ile sahasında 2-2 berabere kalırken, ikinci yarı deplasmanda 2-1 galip geldi. Fenerbahçe'yi ilk yarıda kendi evinde 3-1 yenen bordo-mavililer, İstanbul'da Beşiktaş karşısında da sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Karadeniz ekibi, bu maçlarda 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Bordo-mavili takım, İstanbul'un diğer takımları karşısında ise Kasımpaşa'yı sahasında ve deplasmanda 1-0, VavaCars Fatih Karagümrük'ü İstanbul'da 2-0 mağlup ederken sahasında Başakşehir ile 0-0 berabere kaldı.

NWAKAEME GOL SESİZLİĞİNİ BİTİRMEK İSTİYOR

Süper Lig'de 4 sezondur Trabzonspor forması giyen Anthony Nwakaeme, şimdiye kadar gol atamadığı Fenerbahçe'ye karşı bu şansızlığını kırarak, kariyerini taçlandırmak istiyor. Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Anthony Nwakaeme, şimdiye kadar gol atamadığı Fenerbahçe'ye karşı bu şanssızlığını kırmak için pazar günü sahaya çıkacak. Daha önce Galatasaray'a 3 ve Beşiktaş'a karşı 2 kez gol sevinci yaşayan Nijeryalı oyuncu, sarı-lacivertlileri de Süper Lig kariyer listesine eklemek istiyor. Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan müsabakanın sonucu merakla beklenirken, bordo-mavili takımın hücum hattına geldiği günden beri önemli katkı veren Nijeryalı oyuncu Anthony Nwakaeme'nin Süper Lig kariyerine sarı-lacivertliler karşı gol atıp şansızlığını kırıp-kıramayacağı da merakla bekleniyor. Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın, Fenerbahçe karşısındaki en büyük kozlarından biri olacak olan Nijeryalı oyuncu, şimdiye kadar lig'de 6. kez forma giydiği rakip karşısında atacağı gol ya da gollerle Süper Lig kariyerini taçlandırmak, takımını şampiyonluğa bir adım daha yaklaştırmayı hedefliyor.