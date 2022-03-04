Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira, Brezilya'da basın toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o sözler;
Vitor Pereira'dan flaş Türkiye itirafı!
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira'dan çarpıcı açıklama geldi. Kariyerine Brezilya'nın Corinthians takımında devam eden Portekizli hoca Fenerbahçe günlerine dair konuştu. İşte Pereira'nın sözleri...
"Tüm kariyerim bir eğitim metodolojisi ve bir oyun modeli tasarlamakla geçti. Ancak teknik direktör olmak bundan çok daha fazlası demek.
"Topa daha fazla sahip olmamızı sağlayacak olan bir oyun sistemi oluşturuyoruz. Bunu antrenmanlarda daha çok çalışarak iyileştireceğiz. Top kaybı yaptığımızda agresif olmamız ve çabuk dönmemiz gerekiyor. Bu, takımın sürekli ileri geri koşmasını engellemek için önemli bir şey."